Красивая работа: перебортовка колеса трактора в два счета (видео)

Людям, не познавшим процесс на собственном опыте, он представляется чем-то из ряда вон выходящим или, как минимум, весьма сложным.

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На самом деле так оно и есть — перебортовка колес больших размеров требует и особых навыков, и, по-хорошему, специального оборудования. Однако самородки и гении бывают в любой сфере человеческой деятельности. В чем вы и можете убедиться на примере этого видео. Используя всего лишь кувалду и пару ломов со специальной заточкой, парень снимает огромную тракторную покрышку с обода буквально в несколько движений.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Да, монтаж в ролике присутствует, но вырезанные фрагменты касаются вспомогательных действий, вроде подкатывания и откатывания покрышки. Вслед за снятием следует не менее расторопная установка покрышки на место. Настоящий мастер своего дела, любо-дорого посмотреть!

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Видео: ВКонтакте / ЯЖВОДИТЕЛЬ

Фото: скриншот видео VK