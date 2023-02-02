Новая Lada Vesta: известно, когда в ней появится коробка-автомат

В марте 2023 года АВТОВАЗ планирует серийное производство Весты нового поколения.
Напомним, был довольно непростой перенос производства модели из Ижевска в Тольятти. Первый тестовый кузов обновленной модели сварили в начале ноября прошлого года, а потом ввели отладку сборочного процесса.
По последним данным, сроки начала серийного выпуска не сдвинулись. Появилась первая информация об автоматической коробке.
«Все по плану. Со старта производства на автомобиле будет ABS, 2 подушки, 2 педали — с начала 2024 года. Машин выпустим столько, сколько потребует рынок, о локализации расскажем по мере раскрытия данных», — ответил корреспонденту «За рулем» представитель АВТОВАЗа.
Кстати, насчет «автомата»: скорее всего, это будет не классическая АКП с гидротрансформатором, а вариатор. Впрочем, официальных подтверждений пока нет.
Ранее в интервью глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал, что об «упрощенке» по оснащению в случае с Вестой речи нет, она полностью будет соответствовать той Весте нового поколения, которую презентовали в феврале 2022 года. Единственное, ESP будут устанавливать чуть позже и есть некоторые сложности с автоматической коробкой.
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Фото: АВТОВАЗ
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