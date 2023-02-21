АВТОВАЗ пересмотрел экспортную программу

Внимание автопроизводителя в первую очередь будет направлено на Ближний Восток.

Глава Минпромторга, вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что АВТОВАЗ пересматривает программу экспортных поставок, она будет утверждена на одном из ближайших заседаний совета директоров.

«Мы сейчас пересматриваем в целом программу экспорта АВТОВАЗа, она должна быть утверждена на одном из ближайших заседаний совета директоров. Будет принята экспортная программа, из этого будет понятно, как будет складываться стратегия, в частности, по Египту», — рассказал он.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов говорил, что производитель рассчитывает в этом году на восстановление экспорта. В частности, обсуждаются поставки в страны Ближнего Востока.

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Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ, Unsplash