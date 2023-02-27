Этот Fat Truck 8x8 складывается посередине и перевозит до 16 человек.

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У чего 8 колес, нет руля и масса более 6 тонн? Это Fat Truck 8x8, недавно представленный канадской компанией Zeal Motor.

Компания также показала видео новинки, снятое в условиях полного бездорожья. Это чудо техники карабкается по стенам, преодолевает любые препятствия и не тонет.

Это не первый Fat Truck. Компания уже пыталась повторить успех российского вездехода Sherp еще в 2020 году. Безуспешно. Но теперь у машины в два раза больше колес.

Прицеп имеет специальную шарнирную сцепку, которая изгибается как по оси X, так и по оси Y. Другими словами, сцепка позволяет вездеходу изгибаться в любую сторону, вверх и вниз.

Благодаря ей Fat Truck без проблем взбирается на 1,2-метровые уступы и плавает по замерзшим прудам и рекам. У водителя есть две кнопки, которые активируют привод сцепки: одна задирает вверх переднюю и заднюю части, а другая — опускает их и поднимает в воздух центральную часть вездехода.

Fat Truck 8x8 оснащен 3,8-литровым турбодизелем Cummins мощностью 173 л.с. Несмотря на массу в 6350 кг, давление на грунт благодаря шинам невелико — всего 0,134 кг на квадратный сантиметр.

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Все восемь колес приводятся в движение с помощью гидростатических двигателей, которые преобразуют энергию потока жидкости в механическую энергию. То есть, у вездехода нет карданного вала — его заменяет гидравлика. Максимальная же скорость машины составляет 40 км/ч.

Управляется Fat Truck с помощью простого джойстика, установленного между передними сиденьями: наклоните его вперед, чтобы двигаться вперед; назад, чтобы двигаться назад, и из стороны в сторону — чтобы поворачивать.

Фото, видео: YouTube