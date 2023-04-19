Обновленный Kia Seltos в Шанхае – когда такой приедет в Россию?

Внешне и по технике машина поменялась точечно, а вот внутри изменения большие и приятные.

Пока у нас продаются китайские версии Селтоса текущего исполнения, в Шанхае представили рестайлинг модели. Дебютом это можно считать в масштабе азиатского рынка – мировая премьера состоялась еще в ноябре прошлого года в США.

Внешне машина поменялась несильно: чуть освеженная графика фар, более массивная соединительная «планка» между фонарями сзади… А в салоне изменения более значительные.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мультимедийный экран теперь не возвышается одиноко над консолью, а служит логичным продолжением цифровой приборной панели. Аналоговых приборов у Kia Seltos больше не будет.

Да и почти все клавиши в интерьере теперь сенсорные. Даже управление климатической системой – через отдельный 4,2-дюймовый экран.

А техника прежняя, хоть и с доработками. Мощность турбомотора 1.6 составляет 198 л.с. (вместо 177 л.с.), а в паре с ним идет 8-диапазонная АКП (вместо робота).

Еще один агрегат – 2-литровый атмосферник на 149 л.с. и 180 Нм, работающий в паре с вариатором. Это сочетание можно получить вкупе с полным приводом.

Будут новые опции, вроде электропривода задней двери и вентиляции передних сидений, а также ряд новых систем: предотвращение столкновений, обнаружение пешеходов, предупреждения о опасности в слепых зонах, ограничения скорости и другие.

И да, как сообщает «За рулем» с Шанхайского автосалона, такие автомобили точно попадут в Россию по схеме параллельного импорта – уже в ближайшее время.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Видео: «За рулем» / Юрий Тимкин