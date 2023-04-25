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Джиперы предложили дальнобойщику помощь в безвыходной ситуации (видео)

Классика: заснеженный подъем и усталый водитель огромного грузовика, не способного двинуться с места…

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Честно говоря, мы любим такие истории: гордый маленький трактор/джип/пикап спасает огромную фуру, крепко засевшую на подъеме. Поэтому еще одно интересное видео на эту тему мы никак не могли обойти стороной.

Особенно ценно оно потому, что тут видна предыстория: парни на пикапе сами предложили дальнобойщику помощь, причем тот поначалу несколько раз вежливо отказался. Надежды выбраться силами всего одного сравнительно небольшого буксира он не питал.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Однако ребята были настойчивы и уговорили усталого шофера хотя бы попробовать.

И вот закатанная в черный «раптор» Toyota Tundra, отчаянно буксуя, отвоевывает у гравитации и погоды буквально сантиметр за сантиметром… Что ж, поступок, достойный уважения!

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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