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АВТОВАЗ рассчитывает занять 10% рынка Узбекистана

Для этого ежегодно надо выпускать порядка 30 тыс. автомобилей.

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заверил, что компании под силу организовать в Узбекистане производство Lada Vesta нового поколения и выпускать 15 тыс. машин этой модели в год. При этом цель – выйти на производство 30 тыс. автомобилей Lada в год и занять 10% долю рынка Узбекистана.

Глава АВТОВАЗа подчеркнул, что российский автоконцерн нацелен на стратегическое партнерство и дает для производства свой флагманский продукт — Lada Vesta NG. Главное, чтобы к этому были готовы и партнеры в Узбекистане, добавил Соколов.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Он подчеркнул, что речь идет не только о производстве Lada Vesta, но и о других моделях, в частности, Lada Granta.

Ранее Соколов сообщил, что АВТОВАЗ планирует локализовать сборку автомобилей в Узбекистане – будет налажен процесс сварки и окраски.

Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ, Unsplash

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За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Vesta (30)

За РулемБезымянный
LADA Vesta  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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