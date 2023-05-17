АВТОВАЗ рассчитывает занять 10% рынка Узбекистана

Для этого ежегодно надо выпускать порядка 30 тыс. автомобилей.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заверил, что компании под силу организовать в Узбекистане производство Lada Vesta нового поколения и выпускать 15 тыс. машин этой модели в год. При этом цель – выйти на производство 30 тыс. автомобилей Lada в год и занять 10% долю рынка Узбекистана.

Глава АВТОВАЗа подчеркнул, что российский автоконцерн нацелен на стратегическое партнерство и дает для производства свой флагманский продукт — Lada Vesta NG. Главное, чтобы к этому были готовы и партнеры в Узбекистане, добавил Соколов.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Он подчеркнул, что речь идет не только о производстве Lada Vesta, но и о других моделях, в частности, Lada Granta.

Ранее Соколов сообщил, что АВТОВАЗ планирует локализовать сборку автомобилей в Узбекистане – будет налажен процесс сварки и окраски.

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Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ, Unsplash