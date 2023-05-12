Стоял на берегу, а оказался... в реке! Необычный случай и последствия

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На этих кадрах видно, что водитель находится внутри машины, берег недалеко, но автомобиль уже утратил контакт с поверхностью.

К счастью, его удалось зацепить тросом и вытянуть на берег. Салон успел набрать изрядное количество воды – только посмотрите, что будет при открывании дверей…

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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