Стоял на берегу, а оказался... в реке! Необычный случай и последствия

Паводки и половодья продолжают доставлять неудобства жителям самых разных регионов России.

Снежная зима выдалась и в Красноярском крае, где даже привыкшие к подобным раскладам автомобилисты всех последствий просчитать не сумели. Если этой весной опасность представляют даже небольшие речушки, то что говорить о крупных…

Енисей в окрестностях Лесосибирска поднялся столь резко, что стоящий на берегу микроавтобус Nissan оказался в воде. Да так глубоко, что колеса оторвались от поверхности почвы, и машина буквально поплыла.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На этих кадрах видно, что водитель находится внутри машины, берег недалеко, но автомобиль уже утратил контакт с поверхностью.

К счастью, его удалось зацепить тросом и вытянуть на берег. Салон успел набрать изрядное количество воды – только посмотрите, что будет при открывании дверей…

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK