Очевидцы сообщают, что в воздухе ощущается запах горелой пластмассы и резины, дышится тяжело.

Утро 12 мая в городе Дзержинском Московской области было в прямом смысле слова омрачено неприятным событием. Около 9 утра столб черного ядовитого дыма поднялся со склада, расположенного в строении по Садовой, 12. Как сообщили в МЧС, на складе с использованными покрышками вспыхнул большой пожар.

Размер загоревшегося здания составляет 18х30 метров. В какой-то момент площадь пожара достигла 2,5 тысячи кв. м, и огонь перекинулся на соседнее здание. У него загорелась кровля по площади примерно в 20 кв. м.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

К тушению были привлечены два вертолета Ка-32, и с этого момента дела у пожарных пошли на лад. Около 10 часов утра появились первые сообщения о том, что столб дыма несколько поредел.

Вместе с тем, очевидцы из нескольких микрорайонов Дзержинского сообщают, что в воздухе ощущается запах горелой пластмассы и резины, дышится тяжело. В Министерстве экологии заявили, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

Кому принадлежат сгоревшие покрышки, пока неизвестно. Вокруг сгоревшего склада расположено множество техсервисов, работников которых пришлось эвакуировать, оставшиеся обеспечены респираторами. О жертвах не сообщается, но известно, что в момент возгорания на складе с покрышками были люди.

В полдень авиация продолжала тушение пожара, но черного дыма над складом уже практически не наблюдалось.

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Источник: MSK1.RU

Видео: Коммерсант

Фото: скриншот видео VK