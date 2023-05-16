#
ПараимпортЛето/дачаСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Россиянам предложили дешевый кроссовер SuzukiРоссиянам предложили дешевый кроссовер Suzuki
Что важно – он с левым рулем.
В автосалонах закончились Lada Largus, но кое-что осталосьВ автосалонах закончились Lada Largus, но кое-что осталось
Все ждут возобновления выпуска модели.
Geely сделал невероятное – новый Galaxy LightGeely сделал невероятное – новый Galaxy Light
Коэффициент аэродинамического сопротивления...

На Смоленщине задержали фуры с полутонной кокаина

Везли из России в Белоруссию, прятали в тайниках, которые организовали прямо в полуприцепах.

За РулемБольшой тест кроссоверов: на чем экономят китайцы

Сотрудники ФСБ России изъяли из грузовых фур 492 кг латиноамериканского кокаина. Одна машина с турецким номерами подверглась досмотру в Смоленской области на границе с Белоруссией. В результате фура стала легче на 116 упаковок с наркотиком.

Более того, оперативники выяснили, что тем же маршрутом идет еще одна фура с партией кокаина. Ее также остановили и нашли еще 373 упаковки с кокаином.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемКак не загубить двигатель некачественным маслом

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Интересно, что в сводках приводится вес в килограммах (492 кг), а общее количество пачек – 489. Если предположить, что одна пачка должна весить 1 кг, то возникает вопрос: то ли вещество было расфасовано неточно, то ли несколько пачек бесследно «растворилось»…

Сообщается, что иностранный гражданин, организовавший контрабанду наркотиков, задержан. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0