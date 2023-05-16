На Смоленщине задержали фуры с полутонной кокаина

Везли из России в Белоруссию, прятали в тайниках, которые организовали прямо в полуприцепах.

Сотрудники ФСБ России изъяли из грузовых фур 492 кг латиноамериканского кокаина. Одна машина с турецким номерами подверглась досмотру в Смоленской области на границе с Белоруссией. В результате фура стала легче на 116 упаковок с наркотиком.

Более того, оперативники выяснили, что тем же маршрутом идет еще одна фура с партией кокаина. Ее также остановили и нашли еще 373 упаковки с кокаином.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Интересно, что в сводках приводится вес в килограммах (492 кг), а общее количество пачек – 489. Если предположить, что одна пачка должна весить 1 кг, то возникает вопрос: то ли вещество было расфасовано неточно, то ли несколько пачек бесследно «растворилось»…

Сообщается, что иностранный гражданин, организовавший контрабанду наркотиков, задержан. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK