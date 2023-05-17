Мужчина в трусах и с лопатой угнал скорую и устроил три ДТП

Инцидент произошел в Питкяранте (Карелия) 12 мая.

В Карелии странный мужчина с одних трусах, вооружившись лопатой, угнал машину скорой помощи. «Оседлав» скорую, мужчина начал хаотичное движение, устроил три ДТП и в итоге врезался в дерево.

Полицейские задержали дебошира, однако он попытался бежать.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Очевидцы сообщают, что угонщик страдает психическим заболеванием, но МВД не подтвердило ни странное ДТП, ни расстройство у мужчины.

Угон автомобиля скорой помощи попал на видео.

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Источник: 360tv.ru

Фото: скриншот видео Youtube