Мужчина в трусах и с лопатой угнал скорую и устроил три ДТП
Инцидент произошел в Питкяранте (Карелия) 12 мая.
В Карелии странный мужчина с одних трусах, вооружившись лопатой, угнал машину скорой помощи. «Оседлав» скорую, мужчина начал хаотичное движение, устроил три ДТП и в итоге врезался в дерево.
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Очевидцы сообщают, что угонщик страдает психическим заболеванием, но МВД не подтвердило ни странное ДТП, ни расстройство у мужчины.
Угон автомобиля скорой помощи попал на видео.
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Источник: 360tv.ru
Фото: скриншот видео Youtube
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