Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Нам с вами предстоит посмотреть свежий выпуск передачи «В мире дальнобойщиков», в названии имеющей недвусмысленную отсылку, а в содержании - потрясающий воображение рассказ о весенней линьке дальнобойщика обыкновенного.
Помимо прочего, вам предстоит узнать, как же правильно называются эти культовые пластиковые сланцы, в которых хоть раз ходил каждый из нас, а дальнобойщик обыкновенный так и вовсе проводит все время после сброса галош и до первого снега.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Они называются «миллионники». Если вам нужна расшифровка этого термина, то извольте: миллионниками водители грузовиков называют двигатели, способные до капремонта пройти миллион километров. С тапками, как мы понимаем, та же история...
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: Дальнобойщики
Фото: скрншот видео VK
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен