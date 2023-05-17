Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!

Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в котором находится место всему, и уж точно находится место юмору.

Нам с вами предстоит посмотреть свежий выпуск передачи «В мире дальнобойщиков», в названии имеющей недвусмысленную отсылку, а в содержании - потрясающий воображение рассказ о весенней линьке дальнобойщика обыкновенного.

Помимо прочего, вам предстоит узнать, как же правильно называются эти культовые пластиковые сланцы, в которых хоть раз ходил каждый из нас, а дальнобойщик обыкновенный так и вовсе проводит все время после сброса галош и до первого снега.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Они называются «миллионники». Если вам нужна расшифровка этого термина, то извольте: миллионниками водители грузовиков называют двигатели, способные до капремонта пройти миллион километров. С тапками, как мы понимаем, та же история...

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скрншот видео VK