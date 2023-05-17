Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта

Он не имел документов на этот груз и сказал, что купил его у незнакомца в соседнем регионе.

В Кабардино-Балкарии полиция задержала мужчину, который, как пишет источник, перевез в цистерне свыше 40 тонн спирта.

Грузовик 59-летнего жителя села Нартан остановили на 39-м километре автодороги Прохладный – Эльхотово с целью проверки оперативной информации. Сообщается, что внутри полуприцепа с цистерной был обнаружен тайник, наполненный прозрачной бесцветной жидкостью.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Водитель не имел документов на этот груз и сказал, что купил его у незнакомца в соседнем регионе. Экспертиза показала, что это этиловый ректификованный спирт объемом свыше 40 тонн и стоимостью более 2,6 млн рублей.

Отметим, что конструкция описанного тайника вызывает вопросы. цифра 40 тонн близка к предельной грузоподъемности тягача, перевозящего большие цистерны. А на опубликованном фото вокруг горловины (похоже, это просто стандартное заливное отверстие цистерны) видны разливы маслянистой жидкости черного цвета.

Как бы то ни было, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171. 3 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник и фото: МВД Медиа