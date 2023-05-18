История спасения: на обочине нашли раненую овчарку

У лейтенанта Дениса Бондарева уже закончилась смена, но на его личном пикапе можно было перевезти попавшего в беду зверя.

Утром 16 мая в Госавтоинспекцию МО поступило сообщение о лежащей на 90-м километре дороги М-2 «Крым» собаке. Животное находилось за металлическим барьером, было ранено и не могло самостоятельно двигаться.

Сообщивший о собаке мужчина оставил ей воду, а на его место вскоре подоспел экипаж ДПС. Инспекторы установили, что у собаки кровь на лапах, но на повреждения от ДТП это не похоже.

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У лейтенанта Дениса Бондарева уже закончилась смена, но на его личном пикапе можно было перевезти крупного зверя в ветклинику, что они вместе с еще одним сотрудником и сделали.

По пути они сообщили о раненой овчарке волонтерам зоологической защиты Серпухова, которые смогли быстро установить хозяина собаки – жителя деревни Петрухино, который уже разыскивал пропавшего минувшей ночью питомца.

Узнав, что собака нашлась, он сразу же выехал в ветклинику и забрал любимицу семьи домой. Оказалось, что собаку покусало другое животное – вероятнее всего, бродячие псы. К счастью, в ветклинике ей оказали всю необходимую помощь, и теперь она на пути к полному выздоровлению.

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Источник и фото: МВД Медиа