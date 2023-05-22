Пожалуй, самый необычный гараж из всех, что вы видели (видео)

Каждый автомобилист со стажем (и кое-кто из молодых) знает, что гараж - это особый мир. Причем знает не понаслышке!

Ответ на вопрос «чем сердце успокоится» каждым настоящим мужиком найден уже давно: гаражом! Но что, если гараж – уже не совсем гараж?

Не секрет, что многие из мужчин, проводящие в гараже изрядную часть свободного времени, обустраивают «обиталище» так, как не снилось элитным интерьерным дизайнерам.

И где та тонкая грань, что отделяет «обиталище» от истинного гаража? Кто-то может сказать: «Гараж там, где ремонтируют технику!».

Однако может статься так, что техника приобретена столь хорошая, что не хочет ломаться. А в гараж все равно так и тянет…

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Дорожные войны

Фото: скриншот видео VK