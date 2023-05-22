Кто прячется за шлемом – составлен портрет мотоциклиста

И уже это не молодой безбашенный парнишка, как мы привыкли его себе представлять.

Как выяснили специалисты ГК «Автодом» в ходе проведенного исследования, современный российский среднестатистический мотоциклист – мужчина в возрасте от 27 до 43 лет, который, вероятнее всего, работает инженером.

В опросе приняли участие клиенты компании (мужчины и женщины), которые интересуются мототехникой и возраст которых составляет от 18 до 50 лет.

Всего в России насчитывается около 2,3 млн райдеров – именно столько мотоциклов числится на учете в Госавтоинспекции. Из них 74% – мужчины, а 26% – женщины.

Чаще всего в потоке рядом с вами едет инженер. Вероятность этого составляет 39%. Но, возможно, это IT-специалист, вероятность чего составляет 27%. Пятая часть из мотоциклистов (19%) – руководители или предприниматели. Рекламщиков и маркетологов среди мотоциклистов 15%.

«Мотоциклы обладают рядом преимуществ перед автомобилями и позволяют не только свободно передвигаться по городу, но и оперативно и комфортно добираться до нужного места. При этом необходимо помнить об ответственности и безопасности во время поездок на мотоциклах и не пренебрегать защитной экипировкой», – цитирует РГ слова директора мотонаправления компании Олега Воронцова.

75% мотоциклистов имеют также и автомобиль. Среди 18-30-летних 28% ездят летом исключительно на мотоцикле. Среди 30-40-летних таких 63%, а среди людей в возрасте от 40 до 50 лет – 35%.

Больше всего мотовладельцев – в Москве (48%). На втором месте – Краснодар (37%). В тройку лидеров вошел и северный город – Санкт-Петербург (15%).

Большинство мотоциклистов любят ездить без пассажиров (82%), но все равно ездят и с двойкой – подругой, женой, другом (46%).

У каждого мотоциклиста обязательно есть мотошлем, у 98% есть мотоперчатки (98%), у 94% – мотокуртка, у 78% – мотоботы, у 73% – мотоштаны. У 33% есть наколенники, а легкая летняя экипировка есть у 26%.

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