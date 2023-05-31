Стали известны планы УАЗа на второе полугодие 2023-го
Если в ближайших планах Ульяновского автозавода значится выпуск юбилейной серии «буханки», то дальняя перспектива – более серьезная. Во втором полугодии план производства будет увеличен на 2 тысячи автомобилей.
Об этом стало известно на плановой встрече гендиректора Алексея Спирина с трудовым коллективом. Напомним, еще в феврале Спирин заявлял, что объем выпуска предыдущего года в 35 тысяч автомобилей будет в новом году превзойден.
Разъяснились и моменты, касающиеся резонансной ситуации с зарплатами, возникшей на прошлой неделе. Сообщается, что очередное повышение произойдет 1 июня. Таким образом, с начала текущего года доходы рабочих возрастут на 12%.
А еще одно повышение запланировано на сентябрь, его размер определят по итогам работы в первом полугодии. «Это будет не формальный, а ощутимый в реальном содержании зарплаты процент», – пишет источник.
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Источник: УАЗ Сегодня
Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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