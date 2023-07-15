Фотографы запечатлели новый Volkswagen Golf GTE 2024
Обновленный автомобиль получил более тонкие фары и новый обвес, который придает ему более современный вид. Внутри Volkswagen Golf GTE 2024 ожидается появление нового 15-дюймового дисплея информационно-развлекательного центра, который будет стоять отдельно и предложит улучшенный пользовательский интерфейс.
Важным аспектом обновленного Volkswagen Golf GTE 2024 является новая гибридная трансмиссия с подключаемым модулем, унаследованная от нового Tiguan. Автомобиль будет иметь две версии, мощностью 201 и 268 л. с.
Также Volkswagen планирует отказаться от старого двигателя 1.4 TSI в пользу более эффективной версии 1.5 TSI, которая будет совмещена с электродвигателем и более емким литий-ионным аккумулятором на 18,5 кВт∙ч.
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Источник: IXBT
Фото: Carscoops
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)
Отличная машина, вопросов нет
нет
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.