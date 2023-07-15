#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Казахстане предлагают версию Tank 500, отличающуюся от российскойВ Казахстане предлагают версию Tank 500, отличающуюся от российской
В настоящее время для предварительного заказа в...
Фотографы запечатлели новый Volkswagen Golf GTE 2024Фотографы запечатлели новый Volkswagen Golf GTE 2024
Мощный Golf GTE 2024 сможет преодолеть более...
Готовьтесь к летним приключениям: важные советы для автопутешественниковГотовьтесь к летним приключениям: важные советы для автопутешественников
Подготовить нужно не только автомобиль.

Фотографы запечатлели новый Volkswagen Golf GTE 2024

Мощный Golf GTE 2024 сможет преодолеть более 100 км на одном заряде.

Электромобили Volkswagen не выдерживают конкуренции с «китайцами»

Обновленный автомобиль получил более тонкие фары и новый обвес, который придает ему более современный вид. Внутри Volkswagen Golf GTE 2024 ожидается появление нового 15-дюймового дисплея информационно-развлекательного центра, который будет стоять отдельно и предложит улучшенный пользовательский интерфейс.

Важным аспектом обновленного Volkswagen Golf GTE 2024 является новая гибридная трансмиссия с подключаемым модулем, унаследованная от нового Tiguan. Автомобиль будет иметь две версии, мощностью 201 и 268 л. с.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий


Также Volkswagen планирует отказаться от старого двигателя 1.4 TSI в пользу более эффективной версии 1.5 TSI, которая будет совмещена с электродвигателем и более емким литий-ионным аккумулятором на 18,5 кВт∙ч.

Источник: IXBT

Фото: Carscoops

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

0