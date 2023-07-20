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АВТОВАЗ объявил об отзывной кампании

Почти 80 тыс. автомобилей нуждаются в дооснащении.

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АВТОВАЗ отзывает 79,5 тыс. автомобилей семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel. Речь идет о машинах, выпущенных с октября 2022 года по февраль 2023 года. Их дооснастят блоками «ЭРА-ГЛОНАСС».

Блоки «ЭРА-ГЛОНАСС» требуются для ручного вызова экстренных оперативных служб. Все работы для автовладельцев указанных автомобилей будут проведены бесплатно.

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Накануне глава РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что к дилерам некомплектными поставляются и новые Lada Vesta. У машин, в том числе, отсутствуют кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС».

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: Depositphotos

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