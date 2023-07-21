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Претензии ГАЗа к Volkswagen на 15,5 млрд рублей закончились мировым соглашением

Условия заключения соглашения пока не раскрываются.

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Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение по иску ГАЗа к Volkswagen о взыскании 15,5 млрд рублей.

«Прекратить производство по делу, утвердить мировое соглашение», - говорится в картотеке арбитражных дел.
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Напомним, что Горьковский автозавод в исковом заявлении настаивал на том, чтобы признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке с Volkswagen и взыскать с концерна более 15,5 млрд рублей убытков. В качестве обеспечительной меры по иску ГАЗ требовал наложить арест на имущество бывшего немецкого партнера в России. Арбитражный суд сначала удовлетворил данное требование, но позднее в аресте активов Volkswagen отказал.

В Арбитражном суде находится на рассмотрении еще один иск ГАЗа к немецкому автоконцерну, уже на 28,4 млрд рублей. В нем российская компания просит признать недействительным одностороннее расторжение договора о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде. Этот иск немецкий концерн не признает и считает, что убытки автозавода и дилеров фактически сфальсифицированы бывшим партнером.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphoos, Unsplash

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