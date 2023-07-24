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Новый Skoda Superb – фото и оснащение

Skoda Superb нового поколения будет самым практичным в истории модели. И у него останутся турбодизели.

Недовольство новыми автомобилями растет

Skoda публиковала несколько тизерных изображений Superb четвертого поколения, но на них было мало что видно. Теперь появились официальные снимки автомобиля в легком камуфляже, на которых машина видна гораздо лучше.

Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в начале 2024 года после официальной премьеры в ноябре этого года. В Россию Skoda Superb будет поставляться по схеме параллельного импорта. Например, через Армению.

Новинка получила трехмерную решетку радиатора и более узкие фары со светодиодной технологией нового поколения. Ниже расположены три воздухозаборника, а выше – капот более сложной формы.

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У машины большой задний свес, а бампер имеет сдержанный дизайн. Задние фонари С-образной формы похожи на те, которыми оснастили новую Fabia – с динамичной световой графикой.

Колесная база стала больше, а салон – просторнее. Большой задний свес же увеличил багажник с 660 до 690 литров.

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Чисто электрического Superb не будет. Модель получит последнее поколение двигателей внутреннего сгорания VW Group, включая два 2-литровых дизельных мотора мощностью 150 и 195 л.с.

Бензиновый двигатель будет предлагаться в трех вариантах. Впервые появился мягкий гибрид – это 1,5-литровый TSI мощностью 150 л.с. Турбированный 2-литровый мотор получит мощность 207 или 269 л.с. Также будет подключаемый гибрид на базе 1,5-литрового бензинового двигателя TSI с батареей на 25,7 кВтч, благодаря чему запас хода на электротяге составит около 100 км.

Фото: Skoda

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За РулемКирилл Панов
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