Новая «Миссия невыполнима» полна автомобильных экшенов

А прыжок со скалы на мотоцикле с парашютом Том Круз выполнил сам.

Вышел седьмой фильм серии «Миссия невыполнима» – спустя 27 лет после выхода первого фильма: «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1».

На этот раз миссия Итана Ханта, которого как всегда играет Том Круз, состоит в том, чтобы получить новейшее оружие, способное изменить мир. Для этого он должен сначала найти два ключа, и ему приходится мотаться за ними по всему миру.

Несмотря на то, что фильм идет 2 часа 43 минуты, он не кажется затянутым благодаря обилию трюков и погонь.

Первый грандиозный экшен – автомобильная погоня по Риму. Итан бегает по древнему городу за карманницей Грейс (Хейли Этвелл), меняя машины как перчатки.

Он преследует ее на полицейском мотоцикле (BMW G310 GS), а она угоняет полицейскую машину. Но она попадает в аварию и на нее с Итаном, который достал Грейс из машины, арестовывают.

И парочка начинает улепетывать от полиции вдвоем, будучи скованными наручниками. При этом они угоняют BMW M5 Competition, а затем желтый Fiat 500.

Другой отличный трюк — прыжок на мотоцикле со скалы, который также вошел в трейлер фильма. Чтобы попасть на поезд «Восточный экспресс», Итан надевает парашют и прыгает со скалы на байке.

Том Круз выполнил этот трюк лично, занимаясь прыжками с парашютом и мотокроссом в течение года, совершив 13 000 прыжков на мотоцикле. Байк Итана – Honda CRF450R – был выбран не случайно: он легкий и устойчивый.