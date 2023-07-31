Секретная Волга — в Союзе о такой мало кто слышал!

Не секрет, что практически все советские автомобили, шедшие на экспорт, были «немного другими»...

В каких-то случаях изменения вносил сам завод, но довольно часто экспортные варианты получились стараниями зарубежных дистрибьюторов. Эксперт Сергей Канунников рассказывает о том, как изменялись Волги, чтобы соответствовать «их нравам».

Вот ярчайший из примеров, одна рекламная фотография чего стоит. Да и нейминг замечательный: Volga M24 Break – звучит! На самом деле, перед нами универсал ГАЗ-24-77 с дизельным двигателем.

На «двадцать четверки», седаны и универсалы, 70-сильные дизельные моторы Indenor-Peugeot ставили в Бельгии. Под это дело ГАЗ выпускал экспортные машинокомплекты: седан ГАЗ-24-76 и универсал ГАЗ-24-77 без двигателя и с коробкой передач в багажнике.

В более поздний период дизельные Волги собирались и на заводе. На такие машины для соответствия европейским нормам, помимо дизеля, ставили тормозной цилиндр Girling и по одному гидровакуумному усилителю для каждого контура тормозов.

«Некоторые советские граждане, долго работающие за границей, привозили дизельные Волги в Союз, где машины вызывали повышенный интерес, а иной раз даже зависть», – рассказывает Сергей Канунников.

Была и еще более диковинная зарубежная Волга: ГАЗ-24 с двигателем V6 от Ford Capri. Этот 3-литровый движок развивал 144 л.с. и позволял «барже» достигать скорости в 170 км/ч…

Эти и другие истории более подробно – в нашем альманахе по экспортным Волгам!