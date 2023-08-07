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АВТОВАЗ открывает технический центр в Петербурге

Максим Соколов: завод «Лада Санкт-Петербург» получит собственный техцентр

Самый доступный (пожалуй!) китайский кроссовер – проверяем на деле

На состоявшемся в Санкт-Петербурге совещании регионального отделения СоюзМаш президент АВТОВАЗа Максим Соколов сделал ряд заявлений. В частности, объявил о бесплатной передаче запчастей Nissan, оставшихся на заводе «Лада Санкт-Петербург» (бывший «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») в питерские вузы и училища.

Помимо этого, отметил Соколов, АВТОВАЗ помогает инженерному образованию и открывает филиал технического центра в Санкт-Петербурге.

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«Город на Неве знаменит своей сильной инженерной школой, а техническое образование здесь на уровне лучших мировых стандартов. Мы будем рады видеть в нашей инжиниринговой команде новых профессионалов-петербуржцев и тех, кто решит переехать в Северную столицу. Наши задачи амбициозны – достижение технологического суверенитета компании, создание новых моделей Lada и локализация автомобилей, которые мы выпускаем с нашими восточными партнерами здесь, в Санкт-Петербурге», – сказал Соколов.

Глава АВТОВАЗа уточнил, что, согласно плану, филиал технического центра в Санкт-Петербурге будет открыт уже в сентябре.

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