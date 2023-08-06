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Новый Nissan Qashqai сфотографировали на тестах

Рестайлинговую версию популярного кроссовера Qashqai засняли на тестах почти без камуфляжа

Nissan представил новый Qashqai

Если смотреть на закамуфлированные элементы, обновлённый Qashqai получит иные передний и задний бамперы. Также обновится решётка радиатора и светотехника, а на крышке багажника появится более крупный спойлер. Будут ли какие-то новшества в салоне, пока сказать трудно.

Что касается агрегатов, изменений не будет. Единственной особенностью станет то, что в Европе акцент будет сделан на гибридной версии E-Power, оснащённой 1,5-литровым мотором, выдающим в общей сложности 190 л. с. Но будет у автомобиля и чисто бензиновый вариант — с 1,3-литровым турбомотором в двух вариантах мощности (138 и 156 л. с.).

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Официальная премьера рестайлингового Qashqai состоится до конца года, в продажу в Европе кроссовер поступит в 2024 году.

Источник, фото: Motor1.com

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.

+8