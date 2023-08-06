Новый Nissan Qashqai сфотографировали на тестах

Рестайлинговую версию популярного кроссовера Qashqai засняли на тестах почти без камуфляжа

Если смотреть на закамуфлированные элементы, обновлённый Qashqai получит иные передний и задний бамперы. Также обновится решётка радиатора и светотехника, а на крышке багажника появится более крупный спойлер. Будут ли какие-то новшества в салоне, пока сказать трудно.

Что касается агрегатов, изменений не будет. Единственной особенностью станет то, что в Европе акцент будет сделан на гибридной версии E-Power, оснащённой 1,5-литровым мотором, выдающим в общей сложности 190 л. с. Но будет у автомобиля и чисто бензиновый вариант — с 1,3-литровым турбомотором в двух вариантах мощности (138 и 156 л. с.).

Официальная премьера рестайлингового Qashqai состоится до конца года, в продажу в Европе кроссовер поступит в 2024 году.

Источник, фото: Motor1.com