Новый Nissan Qashqai сфотографировали на тестах
Если смотреть на закамуфлированные элементы, обновлённый Qashqai получит иные передний и задний бамперы. Также обновится решётка радиатора и светотехника, а на крышке багажника появится более крупный спойлер. Будут ли какие-то новшества в салоне, пока сказать трудно.
Что касается агрегатов, изменений не будет. Единственной особенностью станет то, что в Европе акцент будет сделан на гибридной версии E-Power, оснащённой 1,5-литровым мотором, выдающим в общей сложности 190 л. с. Но будет у автомобиля и чисто бензиновый вариант — с 1,3-литровым турбомотором в двух вариантах мощности (138 и 156 л. с.).
Официальная премьера рестайлингового Qashqai состоится до конца года, в продажу в Европе кроссовер поступит в 2024 году.
Источник, фото: Motor1.com
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.