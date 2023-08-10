Раскрыт малоизвестный способ экономить бензин летом

Эксперт «За рулем»: чистый воздух серьезно экономит топливо

Многие способы экономии топлива хорошо известны водителям, которые не одно десятилетие находятся за рулем. А вот для тех, кто получил права сравнительно недавно, наши советы окажутся кстати. Да и более опытным будет полезно освежить знания с помощью новой статьи эксперта «За рулем» Михаила Колодочкина.

Ведь в наше время, когда автомобиль превратился в гаджет, а капот открывается только для долива омывайки, настоящим откровением может оказаться даже такая банальность, как… замена фильтра!

Да-да, эксперт напоминает, что летом воздушный фильтр работает в довольно сложных условиях, задерживая пыль, тополиный пух и насекомых. Если фильтр слишком загрязнится, наполнение цилиндров ухудшится, и расход топлива неминуемо возрастет.

Поэтому важен не только (и не столько) бренд фильтра, сколько его реальное состояние. Меняйте его не реже, чем рекомендует производитель автомобиля. Ведь эффект от своевременной замены может составлять около 2% от расхода топлива. Пустяк? А если посчитать все поездки на дачу и вояж к морю?

Давайте изучим все способы сэкономить бензин летом!

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