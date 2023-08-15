Чиновника уволили за любовь к дорогим иномаркам. Подчиненные решили отремонтировать служебную Lada Vesta

Вместо покупки дорогой иномарки чиновникам Севастополя пришлось ремонтировать Весту

Вероятно, дефицит отечественных автомобилей для чиновников (и пока что отдаленная перспектива производства Lada Aura) действительно сказывается пагубно на некоторых из них. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев публично осудил транжирство и заявил об увольнении руководителя Госэкспертизы Севастополя.

Увольнение последовало после того, как стало известно, что указанное учреждение планирует приобрести в лизинг новый семиместный Citroën SpaceTourer Business Lounge за 12 млн рублей.

Спустя пару дней история получила продолжение: та самая ГАУ «Госэкспертиза Севастополя» объявила тендер на ремонт служебного автомобиля Lada Vesta. Согласно опубликованным на портале госзакупок документам, сумма контракта составляет 75 тысяч рублей.

Таким образом, ремонт прежнего автомобиля вместо покупки нового обойдется в 160 раз дешевле, замечают местные СМИ…

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Источник: ForPost

Фото: Depositphotos