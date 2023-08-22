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Новый BMW X5 из Китая – скоро в продаже

Кроссовер BMW Х5 будет выпускаться в Китае с сентября и получит более мощные двигатели

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Новый BMW X5 (выпускать его будут на заводе Brilliance) будет официально представлен во время автосалона в Чэнду в конце августа.

В ходе рестайлинга он получил обновленную внешность, но по-прежнему оснащается двигателями 2.0T и 3.0T. Мощность моторов была повышена.


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Выпуск автомобиля начнется на заводе BMW Brilliance Shenyang Dadong в сентябре 2023 года. В Россию он будет поставляться по схеме параллельного импорта.

Внешность кроссовера изменилась значительно. В бампере появились «клыки», а размер воздухозаборников по бокам увеличился. Кроме того, внутренняя структура фар стала иной.


Что касается размеров, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5060, 2004 и 1768 (1776 мм с рейлингами) мм, а колесная база достигает 3105 мм.

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Как уже говорилось, мощность двигателей 2.0Т и 3.0T была увеличена за счет технологии мягкого гибрида до 287 и 423 л.с. соответственно.

О салоне мало что известно, кроме появления новой системы идентификации и большого экрана, состоящего из нескольких мониторов.

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За РулемКирилл Панов
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