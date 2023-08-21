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Названа частая ошибка – так вы сломаете свою коробку!

Эксперт «За рулем» назвал 7 способов «убить» коробку-автомат

На самом деле вариантов даже больше (как то раз мы насчитали аж 14), но в этот раз сосредоточимся на действительно часто встречающихся моментах. Например, нейтральная передача – благо для автомата? Не всегда, замечает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

При довольно длительных остановках, например, на ж/д переездах или в глухих заторах, лучше действительно перевести селектор в положение N или P. В «нейтралке» гидротрансформатор не перегревает коробку через рабочую жидкость (потому что не передает момент), да и топливо экономится, ведь мотор не расходует энергию на перемешивание жидкости.

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А вот на коротких остановках – например в ожидании переключения светофора – такая экономия на спичках может влететь в копеечку. Фрикционам первой передачи придется несладко, ведь при каждом включении положения D после нейтрали фрикционы должны будут лишний раз замыкаться. А это дополнительный износ!

Вроде пустяк, а на длинной дистанции может сказаться ощутимо...

А какими еще ошибками лучше не провоцировать коробку к поломке? Читаем!

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Фото: из архива «За рулем»

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