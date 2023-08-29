Смотрите, это один из самых сложных и дорогих КАМАЗов, и он спасает жизни

На КАМАЗе рассказали, как работает мобильный медпункт в Якутии

Пресс-служба КАМАЗа напомнила, что российские грузовики из Набережных Челнов участвуют в самых различных проектах в российских регионах, и один из очень интересных примеров такого участия – это оказание медпомощи в отдаленных населенных пунктах.

Как спасти ребенка, помочь старику или принять роды в одиноком селе, которое затеряно среди бесконечных полей, лесов, снегов? Тут и приходит на помощь спецтехника КАМАЗ.

Работающий в Якутии мобильный медицинский комплекс на базе полноприводного КАМАЗа позволил докторам Верхневилюйской ЦРБ в течение 2023 года произвести медосмотр около 3500 человек, из которых 1924 – дети.

Среди задач, которые стоят перед медицинскими бригадами, работающими в этой «вездеходной поликлинике», самые насущные моменты: сбор анализов на диспансеризацию, онкопоиск, снятие ЭКГ и флюорографии у детей и взрослых.

С начала 2023 года десант медиков провел 25 выездов, в результате которых охвачены 20 сельских населенных пунктов и пять организаций в районном центре.

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Источник, фото: КАМАЗ