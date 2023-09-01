АВТОВАЗ отчитался о рекордных продажах с начала года

Продажи АВТОВАЗа за 8 месяцев этого года превысили показатели всего 2022 года

С начала 2023 года АВТОВАЗ реализовал более 200 тыс. автомобилей. Этот показатель на 11,5 тыс. штук превысил объем продаж за весь 2022 год, отмечается в сообщении компании.

«200-тысячным автомобилем стал седан Lada Vesta Cross нового поколения в комплектации Techno, оснащенный Lada EnjoY Pro Vision – уникальной на российском рынке 10-дюймовой мультимедиа с интегрированным сервисами Яндекс и цифровой панелью приборов с функцией трансляции Яндекс навигации. Автомобиль был реализован в традиционном сильном для Vesta регионе – Санкт-Петербурге», – сообщает автопроизводитель.

Lada Vesta NG поступила к дилерам в конце мая текущего года, и за три месяца продаж модель заняла 20% в общем объеме реализованных автомобилей. До конца года АВТОВАЗ намерен выпустить 401,6 тыс. автомобилей, увеличив ежедневный темп сборки как модели Vesta, так и Granta.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября на все модификации Lada Granta вновь начнут устанавливать двигатели, соответствующие стандарту Евро-5. При этом в производстве останется и самая бюджетная версия по цене до 700 тыс. рублей.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: Depositphotos