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Superb нового поколения рассекретили до премьеры!

Skoda показала новый лифтбек Superb в нескольких тизерах

Вслед за интерьером Шкода показала и внешность флагмана нового поколения – правда, в несколько закамуфлированном виде. Хотя всем понятно, что маркетинга в таком камуфляже куда больше, чем маскировки. Премьера нового Superb ожидается в ноябре.

Тут стоит упомянуть, что у Суперба будет два варианта кузова – в минувшем июле компания уже показывала подобные снимки универсала, теперь же настала очередь лифтбека. Коэффициент его лобового сопротивления – всего 0,24.

Skoda Superb
Skoda Superb

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Ширина и колесная база остались прежними (1834 и 2841 мм), а вот длина кузова выросла на 43 мм до 4912 мм – это больше, чем у Toyota Camry. Багажник увеличился на 20 литров – до 645 литров.

Двигатели

  • 1.5 турбо (150 л.с.) + стартер-генератор 48 В + литий-ионная батарея
  • 2.0 турбо (204 л.с.)
  • 2.0 турбо (265 л.с.)
  • 2.0 турбодизель (150 л.с.)
  • 2.0 турбодизель (193 л.с.)

Во всех случая в паре с двигателем будет работать 7-ступенчатый преселективный робот DSG, а топ-версии получат полный привод. Кроме того, у комплектаций Essence, Selection, Sportline и Laurin & Klement будут собственные акценты в дизайне.

Фото: Skoda

Видео: AutoPressNet

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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