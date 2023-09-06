Superb нового поколения рассекретили до премьеры!

Skoda показала новый лифтбек Superb в нескольких тизерах

Вслед за интерьером Шкода показала и внешность флагмана нового поколения – правда, в несколько закамуфлированном виде. Хотя всем понятно, что маркетинга в таком камуфляже куда больше, чем маскировки. Премьера нового Superb ожидается в ноябре.

Тут стоит упомянуть, что у Суперба будет два варианта кузова – в минувшем июле компания уже показывала подобные снимки универсала, теперь же настала очередь лифтбека. Коэффициент его лобового сопротивления – всего 0,24.

Skoda Superb

Ширина и колесная база остались прежними (1834 и 2841 мм), а вот длина кузова выросла на 43 мм до 4912 мм – это больше, чем у Toyota Camry. Багажник увеличился на 20 литров – до 645 литров.

Двигатели

1.5 турбо (150 л.с.) + стартер-генератор 48 В + литий-ионная батарея

2.0 турбо (204 л.с.)

2.0 турбо (265 л.с.)

2.0 турбодизель (150 л.с.)

2.0 турбодизель (193 л.с.)

Во всех случая в паре с двигателем будет работать 7-ступенчатый преселективный робот DSG, а топ-версии получат полный привод. Кроме того, у комплектаций Essence, Selection, Sportline и Laurin & Klement будут собственные акценты в дизайне.

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Фото: Skoda

Видео: AutoPressNet