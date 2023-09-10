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Мужчина хотел отомстить начальнице жены и сжег две машины (видео)

В Кургане задержан поджигатель, по ошибке уничтоживший «не тот» автомобиль

Трагикомичный случай поджога автомобилей произошел в Кургане. 28 августа в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из дворов по улице Свердлова горит машина, и пламя уже перекинулось на соседнюю. В итоге общий материальный ущерб составил более 3,1 млн рублей.

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Убегающий от полиции пьяный водитель выехал на встречку и столкнулся с автобусом (видео)

Владельцы обратились в полицию, и в результате розыска был задержан подозреваемый – ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина, тут же признавшийся в содеянном.

Полиция считает, что он вступил в конфликт с работодателем своей супруги и решил уничтожить ее машину. Все, что он знал наверняка, так это то, что иномарка имеет белый цвет кузова. Он нашел похожую машину у дома начальницы, обложил картонными коробками и поджег. Но это оказалась не та машина.

Напомним, что в результате инцидента пострадала еще одна, тоже совершенно посторонняя машина. Полиция возбудила уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

Источник, фото: МВД Медиа

В помощь военным водителям...

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За РулемИннокентий Кишкурно
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