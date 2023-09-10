Мужчина хотел отомстить начальнице жены и сжег две машины (видео)
Трагикомичный случай поджога автомобилей произошел в Кургане. 28 августа в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из дворов по улице Свердлова горит машина, и пламя уже перекинулось на соседнюю. В итоге общий материальный ущерб составил более 3,1 млн рублей.
Владельцы обратились в полицию, и в результате розыска был задержан подозреваемый – ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина, тут же признавшийся в содеянном.
Полиция считает, что он вступил в конфликт с работодателем своей супруги и решил уничтожить ее машину. Все, что он знал наверняка, так это то, что иномарка имеет белый цвет кузова. Он нашел похожую машину у дома начальницы, обложил картонными коробками и поджег. Но это оказалась не та машина.
Напомним, что в результате инцидента пострадала еще одна, тоже совершенно посторонняя машина. Полиция возбудила уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.
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Источник, фото: МВД Медиа
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