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Деликатный мишка заглянул в Хонду в поисках лакомств

Медведь сам открыл дверь Honda CR-V, чтобы перекусить

На этом видео черный медведь вторгся в заднюю часть Honda CR-V, чтобы найти какую-нибудь еду.

Медведи часто посещают автомобили в поисках лакомств, особенность данного сюжета, что мишка хоть и ворует, делает это деликатно и аккуратно. Впрочем, слово «воровство» вряд ли применимо к животному.

«В нашем домике "Копасетик" любопытный медведь залез внутрь, чтобы перекусить, и оставался внутри как минимум пять минут. К счастью, повреждений не было, но все угощения внутри пропали. Он оставил только пустые пакеты», – написал автор видео.
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CR-V был припаркован у домика в Смоки-Маунтинс (США), а камера наблюдения снаружи была направлена на подъездную дорожку к дому.

Мы видим, как медведь ловко подцепляет ручку двери и не сразу залезает в кроссовер, а предварительно осматривается по сторонам и мило чешет одну переднюю лапу о другую.

По данным Службы национальных парков, в Северной Америке насчитывается около 900 000 черных медведей. Считается, что этот вид один из самых умных, но довольно опасных.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемАлексеева Елена
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