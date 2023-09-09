Деликатный мишка заглянул в Хонду в поисках лакомств
На этом видео черный медведь вторгся в заднюю часть Honda CR-V, чтобы найти какую-нибудь еду.
Медведи часто посещают автомобили в поисках лакомств, особенность данного сюжета, что мишка хоть и ворует, делает это деликатно и аккуратно. Впрочем, слово «воровство» вряд ли применимо к животному.
«В нашем домике "Копасетик" любопытный медведь залез внутрь, чтобы перекусить, и оставался внутри как минимум пять минут. К счастью, повреждений не было, но все угощения внутри пропали. Он оставил только пустые пакеты», – написал автор видео.
CR-V был припаркован у домика в Смоки-Маунтинс (США), а камера наблюдения снаружи была направлена на подъездную дорожку к дому.
Мы видим, как медведь ловко подцепляет ручку двери и не сразу залезает в кроссовер, а предварительно осматривается по сторонам и мило чешет одну переднюю лапу о другую.
По данным Службы национальных парков, в Северной Америке насчитывается около 900 000 черных медведей. Считается, что этот вид один из самых умных, но довольно опасных.
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Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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