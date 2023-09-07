Haval F7 и Mercedes-Benz GLC больше других подешевели в августе

Аналитики выяснили, какие машины (новые и б/у) больше подорожали и подешевели в августе

На конец августа средняя цена новых автомобилей составила 3,9 млн рублей, а с пробегом (возрастом до 15 лет) – 2 млн рублей, выяснили аналитики Авто.ру.

Среди новых авто больше всего подешевели в прошлом месяце:

Haval F7 – на 4% (средняя цена – 2,8 млн рублей)

Mercedes-Benz GLC 2019 г. в. – на 2% (7,4 млн рублей)

УАЗ Patriot, Hongqi HS5, Mercedes-Benz GLS, Geely Coolray, Omoda C5, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi L200 и Exeed VX – на 1%.

Больше всего подорожали:

Москвич 3 – на 12% (до 2,3 млн рублей)

BAIC X35 – на 11% (до 2 млн рублей)

Kia Carnival – на 11% (до 5,7 млн рублей).

На 10% за месяц подорожали Skoda Kodiaq, на 9% – Hyundai Sonata и Toyota Avalon, на 8% – Lada Vesta, на 7% – Toyota Land Cruiser, BMW X5 и Kia Sportage.

Среди авто с пробегом больше всего подешевели в августе:

Suzuki Jimny 2018 года выпуска – на 5% (2 млн рублей)

Land Rover Defender 2019 года выпуска – на 3% (8 млн рублей)

Mini Hatch 2018–2021 г. в., BMW 3-й серии 2004-2012 годов и Lada-«десятка» (2110) 1995–2014 годов подешевели на 2% (2,7 млн, 1,2 млн и 242 тыс. рублей соответственно).

Прибавили в цене подержанные:

Hyundai Grand Starex (2007-2015 г.в.) – на 10% (1,4 млн рублей)

Mazda 6 2009-2013 годов выпуска и Honda Freed 2008-2016 годов – на 10% (1 млн рублей).

Toyota Land Cruiser Prado (2017-2020) – на 9% (5 млн рублей)

BMW 3-й серии (2008-2013) – на 9% (1,2 млн рублей)

Skoda Yeti (2009-2014), Kia Ceed (2010-2012), Mercedes-Benz C-класса (2018-2021), Nissan Note (2016-2020) и Toyota Corolla (2008-2013) стали дороже на 8%.

Ранее мы писали, что среди автомобилей с наибольшей остаточной стоимостью лидируют Лада Приора, Веста и Ларгус.

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Фото: EPA