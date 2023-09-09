Из-за долгов по ЖКХ россиянин лишился престижной иномарки

У жителя Ярославля из-за долгов по ЖКХ на 200 тыс. рублей изъяли Chevrolet Camaro

40-летний ярославец накопил долгов за услуги ЖКХ на сумму 200 тыс. рублей. Принятые судебными приставами ограничительные меры, такие как арест счетов и запрет на выезд за пределы России, своего действия не возымели – расплачиваться по долгам россиянин не спешил.

Тогда под арест попала принадлежащая должнику Chevrolet Camaro. Правда, иномарку не конфисковали, а оставили владельцу на ответственное хранение с запретом передвигаться на ней. Но требование законодательства ярославец проигнорировал и продолжал ездить на автомобиле.

«Чтобы исключить угрозу сокрытия арестованного имущества, судебные приставы изъяли авто у должника», – сообщили в УФССП по Ярославской области.

К слову, стоимость такого Chevrolet Camaro на вторичном рынке составляет порядка 1,5 млн рублей.

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Источник: ЯрНьюс

Фото: УФССП по ЯО