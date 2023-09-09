Из-за долгов по ЖКХ россиянин лишился престижной иномарки
40-летний ярославец накопил долгов за услуги ЖКХ на сумму 200 тыс. рублей. Принятые судебными приставами ограничительные меры, такие как арест счетов и запрет на выезд за пределы России, своего действия не возымели – расплачиваться по долгам россиянин не спешил.
Тогда под арест попала принадлежащая должнику Chevrolet Camaro. Правда, иномарку не конфисковали, а оставили владельцу на ответственное хранение с запретом передвигаться на ней. Но требование законодательства ярославец проигнорировал и продолжал ездить на автомобиле.
«Чтобы исключить угрозу сокрытия арестованного имущества, судебные приставы изъяли авто у должника», – сообщили в УФССП по Ярославской области.
К слову, стоимость такого Chevrolet Camaro на вторичном рынке составляет порядка 1,5 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: ЯрНьюс
Фото: УФССП по ЯО
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен