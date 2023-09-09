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Стала известна причина остановки производства Toyota и Lexus

Причиной остановки заводов Toyota и Lexus стала нехватка памяти на серверах

Сбой в системе автомобильных гигантов Toyota и его премиум-бренда Lexus привел к полному прекращению производства на всех 14 сборочных заводах.

Lexus LS500h и Toyota Mirai
Lexus LS500h и Toyota Mirai

Причиной сбоя была нехватка объема памяти на серверах, отвечающих за координацию работы заводов.

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На официальном сайте Toyota было объявлено, что проблема была оперативно устранена путем переноса данных на сервер большего размера.

Этот инцидент стал причиной приостановки работы на заводах Toyota в Японии в течение целого дня. Системный сбой помешал обработке заказов на запчасти, что серьезно затронуло производственные процессы.

Однако уже на следующий день Toyota Motor смогла восстановить работу своих предприятий и продолжить производство автомобилей.

Источник: ТАСС

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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