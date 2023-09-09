Стала известна причина остановки производства Toyota и Lexus

Причиной остановки заводов Toyota и Lexus стала нехватка памяти на серверах

Сбой в системе автомобильных гигантов Toyota и его премиум-бренда Lexus привел к полному прекращению производства на всех 14 сборочных заводах.

Lexus LS500h и Toyota Mirai

Причиной сбоя была нехватка объема памяти на серверах, отвечающих за координацию работы заводов.

На официальном сайте Toyota было объявлено, что проблема была оперативно устранена путем переноса данных на сервер большего размера.

Этот инцидент стал причиной приостановки работы на заводах Toyota в Японии в течение целого дня. Системный сбой помешал обработке заказов на запчасти, что серьезно затронуло производственные процессы.

Однако уже на следующий день Toyota Motor смогла восстановить работу своих предприятий и продолжить производство автомобилей.

Источник: ТАСС

Фото: Toyota