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Тысяча покупателей каждый день! Haval Raptor бьет рекорды популярности

Haval оформил больше 10 тысяч предзаказов на кроссовер Raptor

Представленный в минувшем августе на автосалоне в Чэнду кроссовер Haval Raptor пользуется ажиотажным спросом: за 10 дней модель собрала в Китае 10 тысяч предзаказов. Напомним, цена кроссовера по предпродаже составляет менее 200 000 юаней – это около 2,7 млн рублей.

Столь высокий спрос отчасти можно объяснить и неплохой репутацией бренда, и попаданием в тренд «кубизма»: помимо четкого следования собственному стилю, в Haval сделали внешность своего нового детища перекликающейся и с новым Land Rover Defender, и с Ford Bronco. Кстати, топ-версия последнего так и называется – Raptor. Совпадение?

Haval Raptor
Haval Raptor
Haval Raptor
Haval Raptor

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Внедорожник Haval Raptor покажут на автосалоне в Чэнду 2023

Если (хотя вернее будет сказать «когда») Haval Raptor попадет в Россию, он окажется в теплой компании родственников – Haval Dargo и Tank 300. Нужно ли в РФ столько «кубических» SUV от Great Wall Motors?

С учетом большой непреходящей любви к Gelandewagen и Hunter – почему бы и нет? Весь вопрос будет в цене – она от вышеуказанной китайской наверняка будет заметно отличаться...

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Фото: Haval

Haval Raptor
Haval Raptor
Haval Raptor

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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