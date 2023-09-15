Ford F-150 Raptor R получил V8 мощностью более 700 л.с.

Компания Ford представила обновленный пикап F-150

Представленное в 2020 году 14-е (!) поколение пикапа Ford F-150 подверглось плановому обновлению – рестайлинговая машина заодно с «заряженной» версией Raptor показалась на автосалоне в Детройте.

Культовой модели освежили внешность светотехнику, бамперы и решетку радиатора, а в исполнении Tremor ее сделали оригинальной, с двойной полосой и оранжевыми акцентами. Появилась новая схема открывания борта (помимо откидывания вниз, в нем есть распашная секция), освежился салон.

Ford F-150 2024

Ford F-150 2024 Ford F-150 2024

Расширился список оборудования: в комплекте к монитору 12” (на него теперь можно выводить изображения с двух камер) идет проекционный дисплей. Уже в базе – 10 электронных помощников.

Пересмотрены комплектации и линейка двигателей: например, базового 3,3-литрового V6 больше нет. Версия F-150 Raptor предлагается с битурбированным V6 (456 сил), а топовый F-150 Raptor R получил V8, развивающий свыше 700 л.с.

Цены составляют от 36 570 долларов (3,5 млн рублей) за базовую версию до 77 980 долларов (7,4 млн рублей) за F-150 Raptor и более 111 тысяч долларов (10,5 млн рублей) за Raptor R. Продажи планируются в начале 2024 года.

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Фото: Ford



