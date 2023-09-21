Вы знаете, что делать, если машина скользит по льду? Ответы настораживают!

«За рулем»: 60% водителей не имеют достаточных навыков зимнего вождения

«Дни жестянщика» не за горами, и совсем скоро всем нам пригодятся приемы управления машиной на скользких покрытиях. Мы решили выяснить у подписчиков «За рулем» в Viber, владеют ли они этими приемами. И задали простой вопрос: вы знаете, что делать, если машина заскользила по льду?

Оказалось, что 6% нашей аудитории понятия не имеют о том, что делать с машиной в таких условиях. А самая большая группа (около 54%) ответила, что обладают навыками «очень примерно» и предпочитают в скользкие ситуации на дороге не попадать.

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Таким образом, 60% современных автомобилистов приемами зимнего вождения владеют не вполне или не обладают таковыми вовсе. Однако достаточно большая часть наших подписчиков (почти 40%) ответили, что хорошо знают эти приемы и применяют их на практике.

На них вся надежда! Остальным стоит у них поучиться, а для начала почитать об ошибках водителей при заморозках.

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Фото: АГН «Москва»