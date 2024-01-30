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В Самаре создали Ниву с турбомотором 145 л.с. – есть цена!

Российская компания создала Ниву Travel с турбомотором и запустила в продажу

АВТОВАЗ сдвинул срок внедрения 120-сильной Нивы Спорт c 2023 на 2024 год (ориентировочно – сентябрь), но мощная Нива на рынке уже существует – пусть пока в виде лишь штучного продукта. Самарская компания Kviring Lada Turbo, поднаторевшая на турбокитах для Весты, выпускает под заказ автомобили Niva Travel с фирменным турбокомплектом Niva Turbo-LT.

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Известно, что под капотом у такой Нивы остается штатный мотор 1.7 в паре со стандартной МКП, но двигатель форсируется через установку турбонаддува и проходит настройку. В итоге Нива получает мощность 145 л.с. (вместо 83 л.с.) и момент 250 Нм (вместо 127 Нм). Давление турбонаддува составляет 0,6 бара.

Один из первых экземпляров турбированной Нивы Travel
Один из первых экземпляров турбированной Нивы Travel

В компании говорят, что турбированная Нива обладает внушительной динамикой при сниженном расходе топлива, однако точных цифр пока не называют – стендовые испытания еще впереди. Представитель компании подчеркивает, что заводской ресурс сохраняется, штатная трансмиссия Нивы вполне справляется с возросшими показателями. Турбокит подходит и для классической Niva Legend, и его цена при установке на любой из внедорожников семейства составляет 245 000 рублей.

Так выглядит турбина под капотом Niva Travel. Компоновка силового агрегата сохраняется штатной
Так выглядит турбина под капотом Niva Travel. Компоновка силового агрегата сохраняется штатной

Отметим, что проект турбо-Нивы нельзя назвать совершенно новым. Как рассказал «За рулем» представитель компании, такие автомобили производятся уже около года, собрано «определенное количество». К слову, турбированная Lada Vesta выпускается три года и существует в количестве 45 экземпляров, разошедшихся по клиентам в России и СНГ. Кроме того, компания предлагает турбокомплекты на Гранту, XRAY и даже Ларгус.

Источник: RCI News | Russian Car Industry

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
30.01.2024
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