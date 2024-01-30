В Самаре создали Ниву с турбомотором 145 л.с. – есть цена!

Российская компания создала Ниву Travel с турбомотором и запустила в продажу

АВТОВАЗ сдвинул срок внедрения 120-сильной Нивы Спорт c 2023 на 2024 год (ориентировочно – сентябрь), но мощная Нива на рынке уже существует – пусть пока в виде лишь штучного продукта. Самарская компания Kviring Lada Turbo, поднаторевшая на турбокитах для Весты, выпускает под заказ автомобили Niva Travel с фирменным турбокомплектом Niva Turbo-LT.

Известно, что под капотом у такой Нивы остается штатный мотор 1.7 в паре со стандартной МКП, но двигатель форсируется через установку турбонаддува и проходит настройку. В итоге Нива получает мощность 145 л.с. (вместо 83 л.с.) и момент 250 Нм (вместо 127 Нм). Давление турбонаддува составляет 0,6 бара.

Один из первых экземпляров турбированной Нивы Travel

В компании говорят, что турбированная Нива обладает внушительной динамикой при сниженном расходе топлива, однако точных цифр пока не называют – стендовые испытания еще впереди. Представитель компании подчеркивает, что заводской ресурс сохраняется, штатная трансмиссия Нивы вполне справляется с возросшими показателями. Турбокит подходит и для классической Niva Legend, и его цена при установке на любой из внедорожников семейства составляет 245 000 рублей.

Так выглядит турбина под капотом Niva Travel. Компоновка силового агрегата сохраняется штатной

Отметим, что проект турбо-Нивы нельзя назвать совершенно новым. Как рассказал «За рулем» представитель компании, такие автомобили производятся уже около года, собрано «определенное количество». К слову, турбированная Lada Vesta выпускается три года и существует в количестве 45 экземпляров, разошедшихся по клиентам в России и СНГ. Кроме того, компания предлагает турбокомплекты на Гранту, XRAY и даже Ларгус.

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Источник: RCI News | Russian Car Industry