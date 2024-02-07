Niva с подушками безопасности – подробности от АВТОВАЗа
Сообщая о новом поставщике подушек безопасности, АВТОВАЗ анонсировал появление этого важного элемента у внедорожников Niva Legend и Niva Travel. Напомним, у Нивы Travel фронтальные подушки ранее предусматривались конструктивно (на предтечу, Chevrolet Niva, они ставились с 2011 года), а вот Niva Legend в последние годы обзавелась лишь боковой подушкой в водительском сиденье, необходимой для корректной работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Теперь же речь о полноценных фронтальных подушках – Niva Legend получит их впервые, а Niva Travel вернет себе соответствующие комплектации. Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила, что переход на продукцию нового поставщика был совершен в рекордные сроки (за три месяца), и уже в феврале сначала Веста, а затем Гранта обзаведутся новыми подушками, а позднее на модели вернутся и другие опции безопасности и комфорта.
«Но, пожалуй, самым важным станет повышение безопасности автомобилей легендарного семейства Niva – в активной фазе идут испытания и работы по оснащению моделей Legend и Travel подушками безопасности», – подчеркнул глава предприятия Максим Соколов.
Сроки президент не уточнил, но выразил мнение, что именно 2024 год станет «во многом прорывным в достижении технологического суверенитета». Напомним, проблемы с поставками подушек возникли у АВТОВАЗа минувшей осенью, накопленных запасов почти хватило до конца 2023 года. На рубеже 2023 и 2024 годов предприятие выпускало машины без подушек безопасности.
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