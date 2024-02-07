#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ford Focus III
7 февраля
Стойкий кузов, надежный движок, крепкая подвеска – иномарка по цене Калины
Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать...
Xiaomi SU7
7 февраля
Xiaomi на колесах – главный секрет салона автомобиля
Xiaomi объяснила, почему интерьер электромобиля...
Skoda Octavia
7 февраля
Обновленная Skoda Octavia – какой она будет
Skoda опубликовала официальные изображения...

Niva с подушками безопасности – подробности от АВТОВАЗа

Максим Соколов: идут работы по оснащению семейства Niva подушками безопасности

Сообщая о новом поставщике подушек безопасности, АВТОВАЗ анонсировал появление этого важного элемента у внедорожников Niva Legend и Niva Travel. Напомним, у Нивы Travel фронтальные подушки ранее предусматривались конструктивно (на предтечу, Chevrolet Niva, они ставились с 2011 года), а вот Niva Legend в последние годы обзавелась лишь боковой подушкой в водительском сиденье, необходимой для корректной работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Теперь же речь о полноценных фронтальных подушках – Niva Legend получит их впервые, а Niva Travel вернет себе соответствующие комплектации. Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила, что переход на продукцию нового поставщика был совершен в рекордные сроки (за три месяца), и уже в феврале сначала Веста, а затем Гранта обзаведутся новыми подушками, а позднее на модели вернутся и другие опции безопасности и комфорта.

«Но, пожалуй, самым важным станет повышение безопасности автомобилей легендарного семейства Niva – в активной фазе идут испытания и работы по оснащению моделей Legend и Travel подушками безопасности», – подчеркнул глава предприятия Максим Соколов.

9 наивных вопросов о мужском здоровье за рулем

Сроки президент не уточнил, но выразил мнение, что именно 2024 год станет «во многом прорывным в достижении технологического суверенитета». Напомним, проблемы с поставками подушек возникли у АВТОВАЗа минувшей осенью, накопленных запасов почти хватило до конца 2023 года. На рубеже 2023 и 2024 годов предприятие выпускало машины без подушек безопасности.

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 3
07.02.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0