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Известны сроки появления нового УАЗ Патриот!

УАЗ представит глубоко модернизированный Патриот уже в следующем году

Глубоко модернизированный флагманский внедорожник УАЗ Патриот появится в 2025 году, сообщает источник со ссылкой на информацию, полученную от представителя Ульяновского автозавода. Таким образом, в подтверждение прошлогодним данным стратегия предприятия действительно в очередной раз поменяла вектор – напомним, в ноябре 2021 года Адиль Ширинов сообщал, что все новые проекты на заводе закрыты.

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Теперь же, по всей вероятности, на УАЗе размораживают проект, ранее известный под неофициальным названием «Русский Прадо». Сообщается, что совместную работу над машиной ведут ульяновский инженерный центр УАЗа и казанский проектный центр Sollers. Проект движется «по графику», а премьера запланирована на следующий год.

На самом деле, первые вести о все же возобновляющейся модернизации Патриота появились еще летом 2023 года, когда сообщалось об открытии Центра продуктового развития Sollers (очевидно, связанного с вышеупомянутым проектным центром) и обозначалось одно из направлений работы: обновление стилевого решения автомобилей УАЗ Патриот. Судя по новым данным, обновление задумано масштабное.

Изображение нового Патриота 2020 года от дизайнера СПбПУ Кирилла Гаврилина
Изображение нового Патриота 2020 года от дизайнера СПбПУ Кирилла Гаврилина

Изначально планировалось обновить флагмана в 2020 году, но затем запуск перенесли на первую половину 2021 года, а потом и вовсе заморозили проект из-за пандемии... Но как знать, может быть, нынешняя модернизация штамповой оснастки Патриота – это первый настоящий «звоночек» к реализации давно задуманного?

Источник: Автопоток

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Фото:СПбПУ/Кирилл Гаврилин
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).

+3