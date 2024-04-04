Известны сроки появления нового УАЗ Патриот!
Глубоко модернизированный флагманский внедорожник УАЗ Патриот появится в 2025 году, сообщает источник со ссылкой на информацию, полученную от представителя Ульяновского автозавода. Таким образом, в подтверждение прошлогодним данным стратегия предприятия действительно в очередной раз поменяла вектор – напомним, в ноябре 2021 года Адиль Ширинов сообщал, что все новые проекты на заводе закрыты.
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Теперь же, по всей вероятности, на УАЗе размораживают проект, ранее известный под неофициальным названием «Русский Прадо». Сообщается, что совместную работу над машиной ведут ульяновский инженерный центр УАЗа и казанский проектный центр Sollers. Проект движется «по графику», а премьера запланирована на следующий год.
На самом деле, первые вести о все же возобновляющейся модернизации Патриота появились еще летом 2023 года, когда сообщалось об открытии Центра продуктового развития Sollers (очевидно, связанного с вышеупомянутым проектным центром) и обозначалось одно из направлений работы: обновление стилевого решения автомобилей УАЗ Патриот. Судя по новым данным, обновление задумано масштабное.
Изначально планировалось обновить флагмана в 2020 году, но затем запуск перенесли на первую половину 2021 года, а потом и вовсе заморозили проект из-за пандемии... Но как знать, может быть, нынешняя модернизация штамповой оснастки Патриота – это первый настоящий «звоночек» к реализации давно задуманного?
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Источник: Автопоток
Отзывы о УАЗ Patriot (453)
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).