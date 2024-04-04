Известны сроки появления нового УАЗ Патриот!

УАЗ представит глубоко модернизированный Патриот уже в следующем году

Глубоко модернизированный флагманский внедорожник УАЗ Патриот появится в 2025 году, сообщает источник со ссылкой на информацию, полученную от представителя Ульяновского автозавода. Таким образом, в подтверждение прошлогодним данным стратегия предприятия действительно в очередной раз поменяла вектор – напомним, в ноябре 2021 года Адиль Ширинов сообщал, что все новые проекты на заводе закрыты.

Теперь же, по всей вероятности, на УАЗе размораживают проект, ранее известный под неофициальным названием «Русский Прадо». Сообщается, что совместную работу над машиной ведут ульяновский инженерный центр УАЗа и казанский проектный центр Sollers. Проект движется «по графику», а премьера запланирована на следующий год.

На самом деле, первые вести о все же возобновляющейся модернизации Патриота появились еще летом 2023 года, когда сообщалось об открытии Центра продуктового развития Sollers (очевидно, связанного с вышеупомянутым проектным центром) и обозначалось одно из направлений работы: обновление стилевого решения автомобилей УАЗ Патриот. Судя по новым данным, обновление задумано масштабное.

Изображение нового Патриота 2020 года от дизайнера СПбПУ Кирилла Гаврилина

Изначально планировалось обновить флагмана в 2020 году, но затем запуск перенесли на первую половину 2021 года, а потом и вовсе заморозили проект из-за пандемии... Но как знать, может быть, нынешняя модернизация штамповой оснастки Патриота – это первый настоящий «звоночек» к реализации давно задуманного?

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Источник: Автопоток