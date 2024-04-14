#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen Polo
14 апреля
Живучие мотор и коробка, хорошее ЛКП, удобная посадка – достойная альтернатива «Гранте»
Эксперт «За рулем» посоветовал Volkswagen Polo...
Эти спорткары признаны самыми популярными в России: 5 новых и 5 подержанных авто
14 апреля
Эти спорткары признаны самыми популярными в России: 5 новых и 5 подержанных авто
Эксперты Авито Авто провели анализ и...
«Теневые» АЗС: что это такое и как с ними бороться?
14 апреля
«Теневые» АЗС: что это такое и как с ними бороться?
В Правительстве обсудили инструменты и методы...

Живучие мотор и коробка, хорошее ЛКП, удобная посадка – достойная альтернатива «Гранте»

Эксперт «За рулем» посоветовал Volkswagen Polo при выборе бюджетного автомобиля

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов выпустил материал, посвященный выбору бюджетного седана с ценой в районе миллиона рублей в качестве альтернативы новой Lada Granta.

В данной ценовой категории не так много достойных относительно свежих вариантов, однако эксперт выделил один из них. Это Volkswagen Polo.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Под капотом установлен двигатель 1.6 мощностью 110 л.с. Иногда встречаются версии GT с турбомотором 1.4 в 125 сил. Но такие машины обычно дороже.

По меркам класса у седана Поло очень неплохое качество ЛКП. Слабое место – кромка крыши над лобовым стеклом.

Атмосферник показал себя очень надежным. В отличие от предшественника, у него в приводе ГРМ используется ремень, который нужно менять каждые 90 тысяч км. Зато этот двигатель избавлен от болячки предыдущего мотора CFNA – стука поршневой группы.

Средняя цена подержанного автомобиля в России достигла новой отметки

Обе коробки передач (5-ступенчатая механика или 6-диапазонный автомат) весьма надежны. В ходовой части до 100 тысяч км вряд ли что-то сломается. Даже стойки и втулки стабилизатора обычно выдерживают этот пробег.

Какие еще есть альтернативы новой «Гранте» в схожем ценовом диапазоне, вы узнаете в данном материале.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
14.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Polo (17)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.

Недостатки:

По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.

Комментарий:

Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske

+60