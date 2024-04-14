Живучие мотор и коробка, хорошее ЛКП, удобная посадка – достойная альтернатива «Гранте»
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов выпустил материал, посвященный выбору бюджетного седана с ценой в районе миллиона рублей в качестве альтернативы новой Lada Granta.
В данной ценовой категории не так много достойных относительно свежих вариантов, однако эксперт выделил один из них. Это Volkswagen Polo.
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Мнение специалиста
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Под капотом установлен двигатель 1.6 мощностью 110 л.с. Иногда встречаются версии GT с турбомотором 1.4 в 125 сил. Но такие машины обычно дороже.
По меркам класса у седана Поло очень неплохое качество ЛКП. Слабое место – кромка крыши над лобовым стеклом.
Атмосферник показал себя очень надежным. В отличие от предшественника, у него в приводе ГРМ используется ремень, который нужно менять каждые 90 тысяч км. Зато этот двигатель избавлен от болячки предыдущего мотора CFNA – стука поршневой группы.
Обе коробки передач (5-ступенчатая механика или 6-диапазонный автомат) весьма надежны. В ходовой части до 100 тысяч км вряд ли что-то сломается. Даже стойки и втулки стабилизатора обычно выдерживают этот пробег.
Какие еще есть альтернативы новой «Гранте» в схожем ценовом диапазоне, вы узнаете в данном материале.
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske