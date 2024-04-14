Живучие мотор и коробка, хорошее ЛКП, удобная посадка – достойная альтернатива «Гранте»

Эксперт «За рулем» посоветовал Volkswagen Polo при выборе бюджетного автомобиля

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов выпустил материал, посвященный выбору бюджетного седана с ценой в районе миллиона рублей в качестве альтернативы новой Lada Granta.

В данной ценовой категории не так много достойных относительно свежих вариантов, однако эксперт выделил один из них. Это Volkswagen Polo.

Volkswagen Polo

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Под капотом установлен двигатель 1.6 мощностью 110 л.с. Иногда встречаются версии GT с турбомотором 1.4 в 125 сил. Но такие машины обычно дороже.

По меркам класса у седана Поло очень неплохое качество ЛКП. Слабое место – кромка крыши над лобовым стеклом.

Атмосферник показал себя очень надежным. В отличие от предшественника, у него в приводе ГРМ используется ремень, который нужно менять каждые 90 тысяч км. Зато этот двигатель избавлен от болячки предыдущего мотора CFNA – стука поршневой группы.

Обе коробки передач (5-ступенчатая механика или 6-диапазонный автомат) весьма надежны. В ходовой части до 100 тысяч км вряд ли что-то сломается. Даже стойки и втулки стабилизатора обычно выдерживают этот пробег.

Какие еще есть альтернативы новой «Гранте» в схожем ценовом диапазоне, вы узнаете в данном материале.