Поддержка автопрома: стало известно, кто из госслужащих пересядет Aurus Senat
Автопарк Госдумы РФ в 2024 году пополнится 17 автомобилями отечественного производства Aurus Senat. Они предназначены для руководства ГД и глав фракций политических партий. Об этом рассказал источник, близкий к Минпромторгу.
Отмечается, что два автомобиля из этого количества уже изготовлены, и после издания распорядительного акта Росимущества транспорт передадут на баланс ФГБУ «Автотранспортный комбинат».
Напомним, в актуализированный перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными служащими, добавили следующие модели: Lada Largus, Xcite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь».
Президент РФ Владимир Путин в августе прошлого года заявил, что все российские чиновники должны использовать для своих служебных поездок автомобили исключительно отечественного производства. Путин подчеркнул, что необходимо стремиться к развитию брендов от российского автопрома.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Известия