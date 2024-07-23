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Поддержка автопрома: стало известно, кто из госслужащих пересядет Aurus Senat

Лидеры фракций и депутаты Госдумы получат Aurus Senat для служебных поездок

Автопарк Госдумы РФ в 2024 году пополнится 17 автомобилями отечественного производства Aurus Senat. Они предназначены для руководства ГД и глав фракций политических партий. Об этом рассказал источник, близкий к Минпромторгу.

Aurus Senat
Aurus Senat
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ГИД ПО КАСКО

Отмечается, что два автомобиля из этого количества уже изготовлены, и после издания распорядительного акта Росимущества транспорт передадут на баланс ФГБУ «Автотранспортный комбинат».

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Напомним, в актуализированный перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными служащими, добавили следующие модели: Lada Largus, Xcite X-Cross 7, «Газель» и «Соболь».

Президент РФ Владимир Путин в августе прошлого года заявил, что все российские чиновники должны использовать для своих служебных поездок автомобили исключительно отечественного производства. Путин подчеркнул, что необходимо стремиться к развитию брендов от российского автопрома.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Известия

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Светлана Тарасенко
Фото:Aurus
23.07.2024
Фото:Aurus
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