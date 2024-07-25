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Крутейшая ранняя Волга — скоро ее покажут живьем!

Редкий ГАЗ-24 Волга из ранней серии представят на выставке «Спутник» в Калуге

Итак, Калуга, 3 августа, выставка исторической техники «Спутник»! Не только широчайший ретроспектр иностранного автопрома, практически все модели ВАЗа за всю историю (давший выставке имя переднеприводный «Спутник» отмечает 40 лет!) заодно с редкими экспортными версиями, но и классика от АЗЛК, ЗАЗ и, конечно же, Горьковского автозавода.

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ГИД ПО КАСКО

Например, взгляните на эту Волгу, давно ставшую завсегдатаем крупнейших ретрофестивалей. Ее фишка в том, что она – из самой первой серии, выпущенной в далеком 1973 году! Олдтаймер со стажем! Тут все атрибуты, знакомые истиным знатокам: полуклыки переднего бампера, ленточный спидометр, радиоприемник А-66...

А чтобы вы понимали масштаб выставки, вот список номинаций, в которых будут разыгрываться награды среди сотни участников!

  • «Ветеран»
  • «Космос»
  • «Лучшая сохранность среди отечественных автомобилей»
  • «Лучшая реставрация среди отечественных автомобилей»
  • «Лучшая сохранность среди иностранных автомобилей»
  • «Лучшая реставрация среди иностранных автомобилей»
  • «Мотолегенда»
  • «Ретростиль»
  • «Ретроэпоха»
  • «Ретроистория»
  • «Приз зрительских симпатий»
  • «Спутник – 40 лет полета».

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Отметим, что к участию допускаются только машины до 1994 года выпуска включительно... Итак, знакомимся с лучшими образцами советской и зарубежной ретротехники, принимаем участие в конкурсах и активностях с достойными призами – и наслаждаемся развлекательной программой.

Все это – уже 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. С 10:00 до 17:30, вход – свободный!

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
25.07.2024
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