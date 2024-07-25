Крутейшая ранняя Волга — скоро ее покажут живьем!
Итак, Калуга, 3 августа, выставка исторической техники «Спутник»! Не только широчайший ретроспектр иностранного автопрома, практически все модели ВАЗа за всю историю (давший выставке имя переднеприводный «Спутник» отмечает 40 лет!) заодно с редкими экспортными версиями, но и классика от АЗЛК, ЗАЗ и, конечно же, Горьковского автозавода.
Например, взгляните на эту Волгу, давно ставшую завсегдатаем крупнейших ретрофестивалей. Ее фишка в том, что она – из самой первой серии, выпущенной в далеком 1973 году! Олдтаймер со стажем! Тут все атрибуты, знакомые истиным знатокам: полуклыки переднего бампера, ленточный спидометр, радиоприемник А-66...
А чтобы вы понимали масштаб выставки, вот список номинаций, в которых будут разыгрываться награды среди сотни участников!
- «Ветеран»
- «Космос»
- «Лучшая сохранность среди отечественных автомобилей»
- «Лучшая реставрация среди отечественных автомобилей»
- «Лучшая сохранность среди иностранных автомобилей»
- «Лучшая реставрация среди иностранных автомобилей»
- «Мотолегенда»
- «Ретростиль»
- «Ретроэпоха»
- «Ретроистория»
- «Приз зрительских симпатий»
- «Спутник – 40 лет полета».
Отметим, что к участию допускаются только машины до 1994 года выпуска включительно... Итак, знакомимся с лучшими образцами советской и зарубежной ретротехники, принимаем участие в конкурсах и активностях с достойными призами – и наслаждаемся развлекательной программой.
Все это – уже 3 августа в городе Калуга на Набережной Яченского водохранилища. С 10:00 до 17:30, вход – свободный!
- «За рулем» можно читать в Viber
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?