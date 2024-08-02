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Более мощный и дешевый: в Казахстане начали продавать популярного в РФ «китайца»

Компания Geely запустила в Казахстане продажи кроссовера Atlas нового поколения

В Казахстане начались продажи полноприводного Geely Atlas.

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ГИД ПО КАСКО

В этой стране версия со всеми ведущими оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. В России этот двигатель довели до 200 л.с., чтобы избежать повышенной уплаты налогов.

Geely Atlas
Geely Atlas

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Но отличается не только мощность, но и цена автомобиля. В варианте Premium автомобиль стоит 16 800 000 тенге без учёта различных спецпредложений (3 040 000 рублей по текущему курсу). В РФ аналогичная комплектация, но с другим названием – Luxury, стоит 3 399 990 рублей, то есть сразу на 360 000 дороже.

В полноприводных версиях предусмотрена 8-ступенчатая АКП, которая обеспечивает быстрое (0,9 секунды) и плавное переключение передач.

Geely Atlas
Geely Atlas
Geely Atlas
Geely Atlas

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 187
02.08.2024
Фото:Geely
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