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Надежный дизель, вечная подвеска — крутой японский внедорожник по цене УАЗа

«За рулем»: как выбрать Mitsubishi Pajero Sport с пробегом и не прогадать

Проходимость, просторный салон и багажник – вот чем силен УАЗ Патриот, стоящий сегодня новым от 1,68 млн до 2 млн. А если взглянуть на рынок иностранных внедорожников с пробегом – есть ли там нечто подобное, за те же деньги и в достойном состоянии? «За рулем» предлагает присмотреться к Mitsubishi Pajero Sport второго поколения.

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Mitsubishi Pajero Sport II
Mitsubishi Pajero Sport II

Созданный на базе пикапа L200, Pajero Sport является настоящим трудягой, большинство вариантов на рынке – с очень подходящим для тяжелых нагрузок дизелем 2.5 мощностью 178 л.с. Есть и бензиновые 2.5 с отдачей 178 л.с. – если сравнивать такой с Патриотом, разгон у «японца» окажется бодрее, а расход топлива ниже.

А вот дорожный просвет сравним с российской машиной – 215 мм. Только салон чуть теснее, зато выглядит, несмотря на аскетичную отделку, все же несколько симпатичнее. Хотя тут – на ваше усмотрение, конечно.

Mitsubishi Pajero Sport II
Mitsubishi Pajero Sport II

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Словом, машина бодрая и надежная, но если будете присматриваться к экземплярам по низу рынка, обязательно почитайте, что рассказывал недавно о таких Pajero Sport наш эксперт Сергей Зиновьев. Ну а коли не лежит душа к «японцу», у нас есть еще один суперинтересный вариант за те же деньги!

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
22.08.2024
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