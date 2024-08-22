Надежный дизель, вечная подвеска — крутой японский внедорожник по цене УАЗа

«За рулем»: как выбрать Mitsubishi Pajero Sport с пробегом и не прогадать

Проходимость, просторный салон и багажник – вот чем силен УАЗ Патриот, стоящий сегодня новым от 1,68 млн до 2 млн. А если взглянуть на рынок иностранных внедорожников с пробегом – есть ли там нечто подобное, за те же деньги и в достойном состоянии? «За рулем» предлагает присмотреться к Mitsubishi Pajero Sport второго поколения.

Mitsubishi Pajero Sport II

Созданный на базе пикапа L200, Pajero Sport является настоящим трудягой, большинство вариантов на рынке – с очень подходящим для тяжелых нагрузок дизелем 2.5 мощностью 178 л.с. Есть и бензиновые 2.5 с отдачей 178 л.с. – если сравнивать такой с Патриотом, разгон у «японца» окажется бодрее, а расход топлива ниже.

А вот дорожный просвет сравним с российской машиной – 215 мм. Только салон чуть теснее, зато выглядит, несмотря на аскетичную отделку, все же несколько симпатичнее. Хотя тут – на ваше усмотрение, конечно.

Mitsubishi Pajero Sport II

Словом, машина бодрая и надежная, но если будете присматриваться к экземплярам по низу рынка, обязательно почитайте, что рассказывал недавно о таких Pajero Sport наш эксперт Сергей Зиновьев. Ну а коли не лежит душа к «японцу», у нас есть еще один суперинтересный вариант за те же деньги!