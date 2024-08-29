Знакомый проверенный «японец» сильно подешевел: сколько он теперь стоит

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В России появились в продаже новые Toyota RAV4 по цене от 2,7 млн рублей

Новые кроссоверы Toyota RAV4, которые привозят в Россию по альтернативным схемам, заметно подешевели и теперь предлагаются по цене от 2,7 млн рублей. В апреле цена на такой автомобиль начиналась от 3 млн рублей.

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За 2,7 млн рублей предлагают машину с правым рулем, под ее капотом установлен 2,5-литровый 205-сильный двигатель, АКП. Привод полный. В комплектацию входят усиленный «внедорожный» обвес из неокрашенного пластика и специальные шины.

Леворульные переднеприводные Toyota RAV4 стоят от 3 млн рублей в гибридном исполнении мощностью 218 л.с. Комплектация Elite Plus включает в себя передние фронтальные и боковые подушки безопасности, передний и задний парктроники, камеру кругового обзора, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и прчее.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Бензиновый леворульный RAV4 стоит от 3,15 млн рублей в версии с 2,0-литровым 149-сильным атмосферным мотором и вариатором. Привод передний.

От 3,64 млн рублей стоят кроссоверы с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью до 175 л.с., вариатором и передним либо полным приводом.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
29.08.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

+13