У Газели появилась новая опция
ГК «Современные транспортные технологии» сообщили о внедрении системы бесключевого доступа на автомобилях Газель NN с односкатной ошиновкой и Соболь NN, выпускаемых с лета 2024 года.
Уточняется, что также эта опция может быть подключена на перечисленных моделях более раннего выпуска.
Газель NN оснащена 2,5-литровым дизельным мотором мощностью 149,6 л. с., 6-ступенчатой МКП. Автомобиль получил сиденья с регулировками по 18 направлениям, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и множеством ниш и боксов для хранения вещей.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Российская газета