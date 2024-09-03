У Газели появилась новая опция

Системой бесключевого доступа оборудуют Газель NN и Соболь NN

ГК «Современные транспортные технологии» сообщили о внедрении системы бесключевого доступа на автомобилях Газель NN с односкатной ошиновкой и Соболь NN, выпускаемых с лета 2024 года.

Соболь NN 4х4

Уточняется, что также эта опция может быть подключена на перечисленных моделях более раннего выпуска.

Газель NN оснащена 2,5-литровым дизельным мотором мощностью 149,6 л. с., 6-ступенчатой МКП. Автомобиль получил сиденья с регулировками по 18 направлениям, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и множеством ниш и боксов для хранения вещей.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: Российская газета